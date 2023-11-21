الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان في غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء حوالي 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي وقت سابق، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أدى إلى وقوع 20 شهيدًا، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من الفلسطينيين لا زالوا تحت الأنقاض.