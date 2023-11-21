«القاهرة الإخبارية»: مستشفى «ناصر» الوحيد المهيأ لاستقبال المصابين في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن مجمع ناصر المستشفى الوحيد المهيأ لاستقبال المصابين في غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء حوالي 100 جريح في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى «ناصر» في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».