بدء تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26 نوفمبر الجاري، حتى يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» في منطقة الأندلس كود رقم «211 – 311 – 431» في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك في مواعيدٍ محددة، وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

مواعيد تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات دار مصر

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم وحدات العمارتين 294 و 295 يوم الأحد الموافق 26/11/2023، ووحدات العمارتين 172 و 173، يوم الأحد الموافق 3/12/2023، ووحدات العمارتين 298 و 299، يوم الأحد الموافق 10 /12/2023، ووحدات العمارتين 262 و 263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

المستندات المطلوبه للاستلام

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن العميل الفائز بالوحدة عليه التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.