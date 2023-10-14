13 وظيفة مطلوبة للعمل في التجمع الخامس.. تعرف على شروطها

أعلنت منصة خاصة بالتوظيف، عن تفاصيل 13 وظيفة مطلوبة للعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، التي تتطلب شروطا ومؤهلات محددة للحصول على الوظائف من بينها سنوات الخبرة فضلا عن ضرورة أن يمتلك المتقدمون مهارات خدمة عملاء ولغة أجنبية.

وفي هذا الصدد، ترصد الوطن تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل لدى شركة «فريش فود» إحدى سلاسل «مجموعة منصور»، على هذا النحو:

تفاصيل الوظائف المطلوبة

الوظائف متاحة للعمل في فروع الشركة في القاهرة الجديدة – التجمع الخامس.

1- وظيفة كاشير (مؤهل عالي).

2- وظيفة بائع بقالة جافة ومجمدات (مؤهل عالي/ متوسط).

3- وظيفة بائع خضار و فاكهة (مؤهل عالي/ متوسط).

4- وظيفة بقال و ثلاجات عرض (مؤهل عالي/ متوسط).

5- مشرف توصيل طلبات (مؤهل عالي).

6- وظيفة متلقى طلبات (مؤهل عالي).

7- وظيفة مندوب توصيل طلبات (رخصة ثالثة/ خاصة).

8- وظيفة مسؤول مبيعات (مؤهل عالي/ متوسط).

9- وظيفة مساعد خدمة عملاء (خلف كاشير - مؤهل متوسط).

10- وظيفة شيف دي بارتي المطبخ الآسيوي (مؤهل عالي/ متوسط).

11- وظيفة ديمي شيف مخبوزات (مؤهل عالي/ متوسط).

12- وظيفة ويتر (مؤهل عالي/ متوسط).

13- وظيفة مشرف ستيوارد (مؤهل عالي/ متوسط).

مزايا العمل

- مرتب مجزي.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي.

- تأمين على الحياة.

- حوافز شهرية بناء على تحقيق تارجت البيع.

- فرص جيدة للترقي.

شروط التقديم

- موقف محدد من التجنيد.

- التفرغ التام.

- لا يوجد تعيين للطلبة.

للتقديم برجاء التوجه إلى أكاديمية منصور- 53 طريق مصر حلوان الزراعي، أبراج اللؤلؤة خلف مستشفى القوات المسلحة، كورنيش النيل المعادي (محطة مترو حدائق المعادي) طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرا أو إرسال السيرة الذاتية على jobs@metro-markets.com أو الاتصال على الأرقام المرفقة من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساء.