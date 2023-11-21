إسرائيل تستهدف أطراف بلدتي يارون وعيترون اللبنانيتين بقصف مدفعي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ إسرائيل بدأت قصفا مدفعيا يستهدف أطراف بلدتي يارون وعيترون اللبنانيتين.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت أحمد سنجاب، إنّ اليوم كان الأعنف على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأضاف أنّ حزب الله استخدم صواريخ «بركان»، وعدد من المسيرات التي أصابت عددا من المواقع العسكرية الإسرائيلية واستهداف تجمعات الجنود، ردا على استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أنّ التصعيد من قبل حزب الله، كان بسبب استهداف مصنع في العمق اللبناني، بمدينة «النمطية»، والتي تعتبر خارج قواعد الاشتباك، الأمر الذي جعل قوات حزب الله تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.