الفصائل الفلسطينية: قصفنا 3 آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غزة اليوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الفصائل الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، قصف 3 آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قصف الاحتلال

وفي سياق آخر، قد ارتفعت حصيلة الشهداء في قصف للاحتلال على المستشفى الإندونيسي إلى أكثر من 15 شهيدا.

وتستمر جرائم الاحتلال حتى اللحظة الحالية، إذ استهدفت القوات الإسرائيلية، خلال الساعات الأخيرة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتوقفت مولدات الكهرباء بالمستشفى بسبب القصف المستمر، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، ومخيم الفارعة قرب طوباس، ومخيم عقبة جبر في أريحا.