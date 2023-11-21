«الحوثيون»: لن نحرر السفينة المحتجزة إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الحوثيون أنهم لن يحرروا السفينة المحتجزة إلا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

ونشر الحوثيون المسيطرة على مضيق باب المندب الذي تطل عليه دولة اليمن، فيديو احتجازهم للسفينة اليوم، حيث استخدموا طائرة بدون طيار «درون» لتصوير هبوط طائرة حربية عليها علمي اليمن وفلسطين وبها نحو 10 ملثمين يرتدون زيا عسكريا وفي أيديهم أسلحة آلية، هبطوا على سطح السفينة في ظهر أمس الأحد كما يتضح من الفيديو حيث تستطع الشمس بشدة وتتواجد السفينة في وسط البحر.

ودخل الملثمون على طاقم قيادة السفينة وطالبوهم برفع أيديهم والاستسلام، في الوقت الذي أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الحوثيين سيطروا على سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.