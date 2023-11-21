الحوثيون يرفعون علم فلسطين على السفينة المحتجزة في البحر الأحمر

رفع الحوثيون علم دولة فلسطين بجانب علم دولة اليمن، على السفينة المحتجزة في البحر الأحمر التي كانت ترفع علم إسرائيل، والمملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أنجر مع ترديد عبارات حماسية حيث قال أحد الملثمين « الله أكبر.. الموت لإسرائيل.. لبيك يا غزة».

نشر فيديو احتجاز السفينة الإسرائيلية

ونشر جماعة الحوثيون المسيطرة على مضيق باب المندب الذي تطل عليه دولة اليمن، فيديو احتجازهم للسفينة اليوم، حيث استخدموا طائرة بدون طيار «درون» لتصوير هبوط طائرة حربية عليها علمي اليمن وفلسطين وبها نحو 10 ملثمين يرتدون زيا عسكريا وفي أيديهم أسلحة آلية، هبطوا على سطح السفينة في ظهر أمس الأحد كما يتضح من الفيديو حيث تستطع الشمس بشدة وتتواجد السفينة في وسط البحر.

تهديد ووعيد تحقق

ودخل الملثمون على طاقم قيادة السفينة وطالبوهم برفع أيديهم والاستسلام، في الوقت الذي أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الحوثيين سيطروا على سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

جاءت الواقعة بعد أيام من تهديد الحوثيين بالتعرض للسفن للإسرائيلية أو من ترفع علم إسرائيل في البحر الأحمر إذا استمر قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدخل يومه الـ 45، وأدى إلى استشهاد أكثر من 13000 شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات دولية بإنهاء القصف لكن دون جدوى.

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ45

يدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ45 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 13 ألف وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاد الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.