خط سير سفينة إسرائيلية اختطفها الحوثيون.. «الوطن» ترصد الرحلة من الإبحار حتى الاختفاء

اختطف جماعة الحوثي سفينة كانت تبحر في البحر الأحمر، انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند، وفي الوقت الذي ادّعى فيه الحوثيون أنّ السفينة إسرائيلية، نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ما تردد، وأكد أنّ السيارة لا يوجد على متنها أي إسرائيلي، وأنّها «حدث دولي خطير».

بعد مرور ساعات على اختطاف السفينة «GALAXY LEADER» ومعناها «الرائدة عالميًا»، والتي يزعم الحوثيون أنّها إسرائيلية، ترصد السطور التالية خط سير السفينة التي خطفها الحوثيون، كما يلي.

سفينة شحن سيارات على متنها 52 شخصًا

بحسب موقع «Vessel Finder» المتخصص في تتبع السفن في جميع أنحاء العالم، فالسفينة مخصصة لشحن السيارات، وكان على متنها 52 شخصًا، ولم تبلغ عن موقعها منذ يوم السبت الماضي، وآخر رصد للسفينة كان في البحر الأحمر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي الساعة الثانية و36 دقيقة ظهرًا.

انطلقت من تركيا يوم 11 نوفمبر

انطلقت السفينة يوم 11 نوفمبر من ميناء كورفيز في تركيا متجهة إلى الهند، ووصلت يوم 15 من الشهر ذاته إلى ميناء بورسعيد في مصر، ويوم 16 من نوفمبر وصلت السفينة إلى قناة السويس وغادرتها مساء اليوم ذاته الساعة الثامنة و56 دقيقة مساءً، بحسب البيانات البحرية التي وثقها الموقع.

السفينة مملوكة جزئيًا لإسرائيل

كان يُتوقع أن تصل السفينة إلى ميناء بيبافاف الهندي يوم الخميس 23 نوفمبر أو فجر الجمعة 24 نوفمبر، وبحسب موقع «أكسيوس»، فمسؤولين إسرائيليين أكدوا أنّ الحوثيين استولوا على السفينة المملوكة جزئيًا لإحدى شركاتهم، لكنها مستأجرة لشركة يابانية، وأكدت مصادر إسرائيلية أنّه لا يوجد إسرائيليون على متنها وجميع أفراد الطاقم يابانيون.