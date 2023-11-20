الإسكان توجّه بزيادة عدد العمالة المدربة لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية بـ«الإدارية»

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لشركة cscec الصينية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسؤولي شركة أنكوم.

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور عاصم الجزار، مع السيد ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لشركة cscec الصينية، معدلات تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والجدول الزمني المقرر للانتهاء من التنفيذ، وتسليم الأبراج طبقا لما تم الاتفاق عليه مع الشركة، مشددا على الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية، وتوريد المهام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع، فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقاً للمعايير العالمية.

وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تقديم مختلف أشكال الدعم لشركة cscec الصينية، للانتهاء من تنفيذ المشروع المهم الذي تتم متابعته بشكل مباشر من القيادة السياسية، حيث يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويعد علامة مميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم نمطا جديدا من أنماط العمران في إطار النهضة العمرانية التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الوزير، إلى أنّ مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، يضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبرى شركات المقاولات على مستوى العالم.

ومن جانبه، أكد ها شياو بينغ، أنّ شركة cscec الصينية تولي اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهو من أكبر المشروعات التي تنفذها الشركة حول العالم، متعهدا بأنّ شركته ستبذل قصارى جهدها للإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم حزم الأبراج، طبقا للمواعيد التي التزمت بها الشركة.