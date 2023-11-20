وزيرة البيئة: مصر تعمل حاليا على إعداد استراتيجية تمويل التنوع البيولوجي

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال لقاء مع جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، أن إقرار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 وحتى 2030، يعد فرصة واعدة للمنطقة، للتعاون متعدد الأطراف، لدمج التنوع البيولوجي، بما يحقق استدامة نوعية الحياة.

تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الفرصة الواعدة أيضًا للتعاون الثنائي على المستوى الوطني، في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، كما تعمل مصر حاليًا على إعداد استراتيجية تمويل التنوع البيولوجي، التي تهدف ليس فقط تعزيز التمويل العام، لكن أيضًا تعزيز تمويلات القطاع الخاص، وتقليل مخاطر الاستثمار له، وحماية الشعاب المرجانية، مسترشدة بنموذج مصر في نشر مفهوم السياحة البيئية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم خدمات في المحميات الطبيعية بنظام حق الانتفاع.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى إمكانية التعاون مع البنك في تعزيز الوزارة، من خلال التعاون بين صندوق حماية البيئة وأحد البنوك الوطني، لإنشاء صندوق الطبيعة، لتسهيل حشد الموارد التمويلية وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية التعاون على المستوى الإقليمي بين البنك، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا» في دعم «التطوير التنظيمي له، ودعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ودعم إشراك القطاع الخاص بالاستثمار في حماية البيئة البحرية، وصون التنوع البيولوجي والتكيف».

استكمال التعاون خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28

وقد اتفق الطرفان على استكمال التعاون، خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، ضمن فعاليات يوم الطبيعة، خاصة مع إطلاق البنك لبرنامج الشراكة للمتوسط الأزرق، لتشجيع الاستثمارات الزرقاء في المنطقة، خاصة في مجال الصيد المستدام بالشراكة مع العديد من الدول المتوسطية والأوروبية.