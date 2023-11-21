إبحار 153 مركب صيد في البرلس عقب تحسن الأحوال الجوية

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي في البرلس بكفر الشيخ، عودة حركة الصيد، صباح اليوم الثلاثاء، بسواحل البرلس الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك عقب توقف على مدار اليومين الماضيين، نظراً لتعرض الإقليم إلى موجة طقس سيئة وأمطار رعدية، أدت التي توقف حركة الصيد، والتي عاودت مرة أخرى اليوم عقب تحسن حالة الأحوال الجوية.

إبحار 153 مركب صيد كبيرة

وأوضح حمدي «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن 153 مركب صيد كبيرة أبحرت اليوم داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، ويعمل على متنها مئات الصيادين، بحثا عن الرزق وجلب الأسماك البحرية المتنوعة، حيث تعد هذه المهنة مصدر دخل الآلاف من سكان المدن الساحلية شمال كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ: استئناف حركة الملاحة

وفي ذات السياق، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استئناف حركة الملاحة البحرية والصيد بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، اليوم الثلاثاء، بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أنّ تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار، والمرور على الأسواق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظة كفر الشيخ، سجلت 26 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى، كما سجلت نسبة الرطوبة 56%، وسرعة الرياح 6 كيلومترات في الساعة، والأمطار 1%.