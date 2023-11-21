محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الغذائية الأساسية في المنافذ

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والقرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف إتاحة السلع التموينية الأساسية للمواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد رجب مدير عام مديرية التموين بالمحافظة.

تشديد الرقابة على السلع الغذائية

وأصدر محافظ الوادي الجديد عدة توجيهات خلال الاجتماع، تضمنت التأكيد على توفير كافة السلع التموينية الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلن عنها، خاصةً بالقرى والمناطق النائية، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخازن لعدم احتكار السلع من قبل التجار، بالإضافة إلى إحالة أي مسئول يثبت تورطه في مخالفات فساد تتسبب في حدوث عجز في السلع الرئيسية إلى النيابة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

عرض تقرير يومي برصيد السلع التموينية

كما تضمنت توجيهات المحافظ ما يلي:

- عرض تقرير يومي برصيد السلع التموينية الموجودة بفروع «المصرية ماركت» والكميات التي تم سحبها.

- حصر عدد الأسر بكل قرية، وتوفير كمية محددة من السلع التموينية الأساسية «سكر - أرز - زيت»، بسعر مدعم للأسر الراغبة، بالتنسيق مع مديرية التموين وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

- استمرار مبادرات طرح اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية بالمراكز والقرى.

- عمل استطلاع رأي للمواطنين بالقرى؛ لمعرفة عدد الراغبين في التقدم لاستلام منازل بمشروع جديد بالقرى على غرار الإسكان الاجتماعي.