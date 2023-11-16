مبادرة «كلنا واحد» تواصل فعالياتها في حدائق أكتوبر.. تخفيضات تصل إلى 30%

استأنفت مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار، فعالياتها اليوم، تحت توجيهات القيادة السياسية ورعاية مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار للسلع الأساسية والغذائية بنسبة 25% إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية لليوم الثالث في مدينة حدائق أكتوبر بحي الزهور سيتي بالمنطقة الخامسة.

الإسكان تعلن: استئناف مبادرة كلنا واحد بحدائق أكتوبر

وأكد جهاز حدائق أكتوبر، أن هناك تنسيقا ما بين إدارة تموين أكتوبر التابعة لمديرية تموين الجيزة، ومؤسسة ماجد نصيف للتنمية والمساعدات الاجتماعية المشهورة برقم 7321 بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، لطرح السلع الغذائية التي شملت طرح سلعة السكر بـ27 جنيها والزيت 700 ملي بـ40 جنيها والجبنة ربع كيلو 11 جنيها، والسمنة النباتي كيلو وربع بـ80 جنيها والتونة المفتتة بـ21 جنيهًا، وملح بسعر 2 جنيه، وجبنة نصف كيلو أصناف ممتازة بسعر 25 جنيها وطرح صلصة وسلع أخرى بأسعار مخفضة بنسبة 25%.

وتأتي هذه المبادرات لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بمثيلاتها عن الأسواق المحلية لمراعاة للبعد الاجتماعي ومحدودي الدخل.

المبادرة تهدف لإسعاد قطاع عريض من المواطنين

واستهدفت المبادرة قطاعا عريضا من المواطنين في مناطق الزهور سيتي بكل القطاعات التابعة لها ومناطق الإسكان الإجتماعي بمشروع 247 بطريق زويل والمناطق المجاورة الممشى السياحي.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من المواطنين بأنهم يشعرون ببالغ السعادة والرضا والقبول لمثل هذه المبادرات التي تستهدف الفئات الفقيرة ومحددوي الدخل حيث أنهم من تلك الفئات فضلا عن أن هذه الخدمات جديدة لهذه المناطق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومواجهة جشع التجار، إذ ارتفعت الأسعار سلعة واحدة بنسبة 98% مثل سلعة السكر إلى 50 جنيها للكيلو وغير متوفر في المحال التجارية مطالبين الجهات الرقابية بشن حملات رقابية موسعة للتأكد من توفير السلع وعدم البيع بأزيد من التسعيرة وتغليظ العقوبات عليهم.

يذكر أن الحكومة اتفقت مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 %و25% في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه.

وشملت المبادرة طرح سلعة الفول ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، منتجات الدواجن والبيض والأرز.