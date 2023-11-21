ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة السادات بالمنوفية

أكد الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، شن حملة تفتيشية مساء أمس، لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة بنطاق المدينة.

حملات الطب البيطري في المنوفية

يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة المكبرة للطب البيطري، عن ضبط عدد خمسة ذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر ولحوم جاموسى غير صالحة للاستهلاك الأدمى بإجمالى وزن 180كجم، لافتا إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.

تكثيف الحملات لضبط اللحوم الفاسدة

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.