افتتاح معرض التربية الفنية للطلاب المبدعين في مدارس المنوفية

افتتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، معرض توجيه عام التربية الفنية للطلاب المبدعين، والمقام في مدرسة الشهيد السرسي الثانوية للبنات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وممدوح الجابري مدير عام الشؤون التنفيذية، ولفيف من موجهي ومعلمي التربية الفنية بالإدارت التعليمية.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفي إطار ابحث علي تنمية مواهب الطلاب ومساعدتهم في تحقيق أفكارهم.

معرض التربية الفنية لطلاب المدارس في المنوفية

ويهدف المعرض إلى حث الطلاب على الابتكار، وخلق جو من التنافس بينهم في إنتاج الأعمال الفنية وتوفير الأماكن والمعارض المناسبة لهم من أجل عرض أعمالهم.

وخلال الجولة، أشاد الفولي، بالمعروضات والأعمال الفنية داخل المعرض، كما أشاد بالجهد المبذول من جميع الطلاب والمعلمين والموجهين، حيث إن هذا المعرض هو ثمار العمل المشترك بين المعلمين وطلابهم والموجهين والموجه العام، مؤكدا على أن المعرض يهدف لخلق جو من التنافس بين المدارس، من خلال عرض منتجاتهم المتميزة من الرسم والأشغال الفنية.

الفولي يتفقد البرنامج التدريبي

علي صعيد آخر، تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، فاعليات البرنامج التدريبي «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي»، ويهدف البرنامج الى ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء لدي طلاب المدارس.