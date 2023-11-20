ندوات لنشر ثقافة التطور والابتكار وريادة الأعمال في مدراس المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود إدارة الإبتكار والإستشراق للمستقبل بالديوان العام فى تنظيم سلسلة الندوات لرفع الوعي بين طلاب المدارس بنطاق المحافظة خلال شهر نوفمبر الجاري.

ندوات لرفع الوعي بين طلاب المدارس في المنوفية

يأتي هذا فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بنشر ثقافة العلوم والابتكار للمساهمة في خلق جيل متميز في مختلف مجالات الإبداع تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وتماشياً مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة نسمة سيف مدير إدارة الإبتكار والإستشراق للمستقبل، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية وبالتعاون التام مع مديرية التربية والتعليم، فقد تم تنفيذ سلسلة ندوات متنوعة بـ23 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمراكز شبين الكوم وأشمون ومنوف ومدينة سرس الليان والباجور، بهدف تنمية المهارات والقدرات العلمية وتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع ، فضلا عن خلق وتحفيز روح الإبداع وإتاحة الفرصة للمبتكرين والمخترعين من أبناء المحافظة للترويج وتسويق نتاج جهدهم الفكري والبحثي بصورة مهنية، وكذا دعم المبتكرين علمياً وتحفيزهم بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

محافظ المنوفية: اهتمام كبير لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال ومنهجية البحث والترويج لها ضمن الخطة المتكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيراً إلى تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والأنشطة والتي تساهم بدورها فى الاكتشاف المبكر للمواهب لدى النشء وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والفنون والابتكار، فضلا عن تنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.