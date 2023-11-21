«شباب الشرقية» تنظم ندوة حول ضوابط بناء الأسرة اليوم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة ،وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ضوابط بناء الأسرة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية ستقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفيه بعنوان «ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها»، يتم عرضها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على «فيسبوك»، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة

وسائل حماية الأسرة في الإسلام

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها وسائل حماية الاسرة في الإسلام، ومن بينها حسن المعاملة بين الزوجين واتباع الأسس السليمة في تربية الأبناء ويبين مسئولية الاهل والمجتمع في الحفاظ علي الترابط الأسري، فالأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع وبإصلاحها واستقرارها ينصلح ويستقر المجتمع.