مركز شباب السويس ينظم ندوة عن فوائد التغذية السليمة

نظم مركز شباب فيصل، التابع لإدارة شباب السويس ندوة عن التغذية السليمة، ضمن الخطة المحلية لنشاط المركز خلال شهر نوفمبر 2023.

فوائد التغذية السليمة ومفهومها

وناقشت الندوة مفهوم التغذية السليمة وفوائدها وأساسيتها، حيث تعتمد على تناول مجموعة متنوّعة من الأطعمة المحتوية على العناصر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحّة، والشعور بالراحة، والحصول على الطاقة، وتشمل هذه العناصر: البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون، والماء، والفيتامينات، والمعادن.

فوائد التغذية الصحصة

واستعرضت الندوة أبرز فوائد التغذية الصحية للبالغين وهي: المساعدة على فقدان الوزن و المساعدة في الحفاظ على صحة القلب و المساعدة في التقليل من خطر الإصابة بمرض السرطان و المحافظة علي تحسين صحة الأمعاء وتقوية المناعة والتقليل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثانيو الحمل الصحي والرضاعة الطبيعية و المحافظة على مزاج جيد و زيادة القدرات العقلية، مثل الذاكرة و الحصول على النوم الكافي ليلًا.

وتعدّ التغذية أمراً مهمّاً لجميع فئات المجتمع، حيث يعدّ الغذاءُ الصحيُّ وسيلةً ممتازةً للحفاظ على قوّة الجسم وصحته، وذلك عند اقترانه بالنشاط البدني الكافي، والحفاظ على الوزن الصحي.