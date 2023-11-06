سفر فريق طبي من جامعة المنصورة إلى سيناء لعلاج المصابين الفلسطينيين

صرح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن مستشفيات جامعة المنصورة تشارك بالتنسيق مع وزارة الصحة بمستشفيات محافظة شمال سيناء «بئر العبد، والعريش» في تقديم الرعاية الطبية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال سفر فريق طبي من الجامعة المنصورة لعلاج المصابين الفلسطينيين بمستشفيات سيناء.

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وزير التعليم العالي بالمساهمة والاستعداد لتقديم كل العون للجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني الشقيق.

سفر فريق طبي من جامعة المنصورة لعلاج المصابين الفلسطينيين

من جانبه، قال الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، إن مشاركة مستشفيات جامعة المنصورة من خلال فريق طبي جراحي متعدد التخصصات على قدر كبير من الكفاءة للتعامل مع الحالات الحرجة، التي تتطلب مهارات خاصة يضم أساتذة وخبراء في مختلف التخصصات منهم الدكتور سامح إبراهيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور أسامة حمزة أستاذ جراحة القلب والصدر.