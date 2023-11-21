«الأغذية العالمي» يحذر: ما دخل إلى غزة في 45 يوما يكفي لأقل من 3 أيام فقط
كتب:
شروق مراد
11:08 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
أهالي غزة
أعلن برنامج الأغذية العالمي أن المنظومة الغذائية في قطاع غزة بدأت بالانهيار، وما دخل إلى غزة في 45 يومًا يكفي لأقل من 3 أيام فقط، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية إجلاء حوالي 100 جريح في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي إلى «ناصر» في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».