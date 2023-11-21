«الأغذية العالمي» يحذر: ما دخل إلى غزة في 45 ‫يوما يكفي لأقل من 3 أيام فقط

أعلن برنامج الأغذية العالمي أن المنظومة الغذائية في قطاع غزة بدأت بالانهيار، وما دخل إلى غزة في 45 يومًا يكفي لأقل من 3 أيام فقط، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية إجلاء حوالي 100 جريح في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي إلى «ناصر» في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».