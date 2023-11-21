رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأغذية العالمي» يحذر: ما دخل إلى غزة في 45 ‫يوما يكفي لأقل من 3 أيام فقط

كتب:

شروق مراد
11:08 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
أهالي غزة

أهالي غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي أن المنظومة الغذائية في قطاع غزة بدأت بالانهيار، وما دخل إلى غزة في 45 يومًا يكفي لأقل من 3 أيام فقط، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية إجلاء حوالي 100 جريح في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي إلى «ناصر» في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

«تلفزيون فلسطين»: خروج مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

قيادي بـ«مستقبل وطن»: التهجير القسري لسكان غزة بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية

«الحوثيون»: لن نحرر السفينة المحتجزة إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة

«القاهرة الإخبارية»: مستشفى «ناصر» الوحيد المهيأ لاستقبال المصابين في غزة

الفصائل الفلسطينية: قصفنا 3 آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غزة اليوم
بقلم شروق مراد