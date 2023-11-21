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«تلفزيون فلسطين»: خروج مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

كتب:

منى السعيد
10:47 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال تعتدي على مستشفيات قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتدي على مستشفيات قطاع غزة

أفاد «تلفزيون فلسطين» في نبأ عاجل، بأن مستشفيات شمال قطاع غزة بأكملها خرجت عن الخدمة صباح اليوم، نتيجة نفاد الوقود والمستلزمات الطبية. 

إجلاء المواطنين من المستشفى الإندونيسي 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس إجلاء نحو 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

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بقلم منى السعيد