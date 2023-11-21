برلماني يشيد بدعم حياة كريمة والتحالف الوطني للأشقاء الفلسطينيين

أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، أن دعم وتشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات المجتمع المدني جعل مصر في مقدمة دول العالم التي أصبح لها ظهير اجتماعي وإنساني كبيرين يحقق مبدأ التكافل المجتمعي داخليًا وخارجيًا موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي على مبادرته التاريخية التي أصدرتها (حياة كريمة) والتي أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لمصر ولكل من يحتاجها.

تجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة

وقال «خضراوي»، في بيان له أصدره، اليوم الثلاثاء، إن أكبر دليل على ذلك النجاحات الكبيرة التي أبهرت العالم كله والتي قامت بها مؤسسة (حياة كريمة) بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة، موجهًا تحية قلبية لجميع قيادات وأعضاء وشباب مصر الواعد من الجنسين داخل التحالف الوطني وحياة كريمة على جهودهم الناجحة والجبارة فإعداد وتجهيز الشاحنات التي تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء في غزة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وبجميع مؤسساتها وشعبها العظيم الذى بادر بالتبرع بالمال والدم لدعم القضية الفلسطينية لما لها من أهمية ومركزية لدى الشعب المصري وأنه لا مجال للتخلي عنها تحت أي ظرف مشيرًا الى أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم وعلى مدى أكثر من 75 عامًا متواصلة أن مصر لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وأنها لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين في تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تتمثل في ضرورة العمل إقليميًا ودوليًا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية.