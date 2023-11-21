«الأحرار الاشتراكيين»: مصر لعبت دور الأخ تجاه القضية الفلسطينية

ثمَّن طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، مجهودات الدولة المصرية التي بذلت خلال الفترة الماضية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة بعد تعرضهم لعدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن وقوع مجازر راح ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وقال درويش، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن مصر لعبت دور الأخ والصديق للقضية الفلسطينية وظهر ذلك من خلال دعمها اللوجستي الذي قدمته بمجرد بدء الأحداث مطلع أكتوبر الماضي، حيث اصطفت شاحنات نقل المساعدات العذائية أمام معبر رفح البري حاملة المساعدات الغذائية والطبية لأهالي غزة وسط صمت من المجتمع الدولي شديد الغرابة واختفاء تام لأصوات المنظمات الحقوقية التي تنادي بحقوق الإنسان.

القيادة السياسية تصدت لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

وتابع رئيس الأحرار الاشتراكيين قائلا «إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته القيادة السياسية في تصديها لتصفية القضية على حساب دول الجوار ورفضها التام لفكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».

واختتم رئيس الأحرار الاشتراكيين حديثه، مؤكدا دعمه الكامل للقيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية.