رئيس «النواب»: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت.. وتصفية القضية أمر مرفوض

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت ولن يتزحزح، وهو ما يعبر عنه دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنّ مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وتصرّ على حفظ حقوق الشعب الفلسطيني، تعارض تهجير الفلسطينيين قسريا.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية لا تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية بكل الطرق، وتطالب في جميع المحافل الدولية بوقف العدوان ووقف إطلاق النار وكفالة حقوق الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري وحظر تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أنّ مصر تقدم المساعدات بصورة مستمرة عبر معبر رفح إلى الأشقاء في فلسطين، كما نجحت في إيصال المساعدات بجميع أنواعها الغذائية والدوائية والعلاجية وكذلك المساعدات الخاصة بالوقود، لافتا إلى أنّ مصر تناصر الشعب الفلسطيني وتقف دائما إلى جوار القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.