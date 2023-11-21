5 نصائح من «التعليم» تساعد الطلاب بجميع المراحل على التفوق.. «نظم أكلك»

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نصائح للطلاب بجميع المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، لتحقيق التفوق في العام الدراسي الحالي، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نصائح للطلاب للتفوق

ونشرت مديرية التربية والتعليم عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عده نصائح للطلاب تحت «طريقك نحو التفوق»:

- نظم مهامك وترتيبها حسب أولوياتها.

- حدد الروتين الدراسي الذي يناسبك، وتذكر أنك بحاجة إلى التقدم والتطور.

- كون علاقة جيدة مع معلميك وبهذا سيحترمون المعلمون وسيقدمون لك مزيدا من المساعدة.

- وازن بين حياتك الدراسية وحياتك الاجتماعية.

- احرص على عمل نظام غذائي صحي ومتوازن، لتحسين الذاكرة والقدرة علي الدراسة.

- اجعل هدفك من المذاكرة اكتساب العلم، وليس فقط النجاح في الامتحانات.