وزير التعليم: التربية الإيجابية تتحقق بالتعاون بين المدرسة والأسرة

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في الندوة الثانية بعنوان «تطبيق 5 second»، التي تم عقدها على هامش مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، لعام 2023، المنعقد خلال الفترة من 19نوفمبر إلى 22 نوفمبر 2023

ويحتوى «تطبيق 5 second»، الذي تُطلقه الوزارة للمرة الأولى، على ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب على اتخاذ القرارات السليمة، من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يُساهم في تربيتهم تربية إيجابية.

وتم خلال الندوة عرض فيلم مصور تحت اسم «يوم الجمعة»، التي صورت أحداثه داخل المدرسة ويتناول معالجة إحدى المشكلات النفسية التي يمر بها الطلاب، ومعرفه أسباب هذه المشكلة من خلال متابعة المُعلم للطالب داخل الفصل، والاهتمام بالحالة النفسية له، وصولا لحل المشكلة.

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، إنه لا يجب اختزال التعليم في التدريس فقط، مشيرا إلى أهمية التربية الإيجابية التي تحتاج إلى مهنية والمهني المُعد لذلك.

وقال الوزير إنه لا يجب أن يتسرع المعلم في معاقبة الطفل لسوء السلوك قبل معرفة السبب، الذي قد يكون أقوى من السلوك ذاته.

التربية الإيجابية

وأكد الوزير أهمية التربية الإيجابية وتنمية شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق بين المدرسة والأسرة.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم تدريس كتاب القيم واحترام الآخر للمرحلة الابتدائية، ويتضمن مجموعة من القيم التي تساهم في تكوين شخصية الطفل، موجها بتقديم هذه القيم في صورة أعمال سينمائية لترسيخ القيم، والمساهمة في بناء الشخصية التي يحتاجها المجتمع.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن «تطبيق 5 second»، يمثل خطوة غير تقليدية تقدمها الوزارة، بهدف تحقيق التفاعل مع الطلاب وإرشادهم للقرارات السليمة عبر محتوى تفاعلي درامي.

التربية الحديثة

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس إدارة أمناء فاهم للدعم النفسي، عن سعادتها بما يعرض من أعمال تجسد المشكلات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن تلك الأعمال تُركز على الاهتمام بالطفل والحالة النفسية له والتربية الحديثة، مشيرة إلى أن هذا لم يحدث سابقا، حيث كان الاهتمام فقط بالتعليم والدرجات والتفوق، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي للطلاب الذي يساعد في نشر رسالة الصحة النفسية وخاصة المراحل العمرية الأولى.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي أهمية وعي المعلم والإخصائي النفسي والاجتماعي بالمشاكل النفسية لدى الأطفال والمراهقين، واكتشاف الأمراض النفسية والتي قد يعاني منها بعض الطلاب منذ الصغر وقد تتفاقم وتؤدي إلى تأخرهم دراسيًا إن لم يتم اكتشافها ومعالجتها في الصغر.

ومن جانبها، قالت المخرجة ساندرا نشأت إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يقع علي عاتقها التطوير والتعليم للطلاب، مشيرة إلى أنه عند تقديم عمل متميز صادق يتم الاستعانة بالطلاب الذين يقدمون شخصيات بالفطرة وتكون صادقة معبرة بدون تصنع أو تكليف.

وأشادت بموهبة الطلاب المشاركين في تجربة الأفلام الدرامية التي تستهدف التعريف بالتربية الإيجابية، مشيرة إلى الدور الهام للمسرح المدرسي في اكتشاف الموهوبين في مجال التمثيل وتنمية مواهبتهم، مؤكدة أنها ستواصل إخراج أعمال أخرى في المرحلة المقبلة تٌجسد المشكلات الواقعية داخل المدرسة وتسليط الضوء عليها ومعالجتها.