استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر بلال محمد كامل عوايصة، البالغ من العمر 25 عاما، بعد مداهمة منزل ذويه جنوب طوباس، كما اعتقلت 9 فلسطينيين بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، ما اسفر عن إصابة شاب فلسطيني.

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، دوارا في مدينة جنين، وتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، فيما قررت تربية جنين تأخير الدوام حتى الساعة التاسعة صباحا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، حفاظا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.

وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر أسماء 345 قتيلا بصفوفه، سقطوا منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.