ورشة عمل حول تحويل المناهج الدراسية إلى رقمية بمدارس القاهرة

تابعت زينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية بالقاهرة، مدارس إدارة السلام التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة ورش العمل الخاصة بمبادرة الوعي بإنجازات الدولة والتحول الرقمي وهي مدرسة معا الابتدائي ومدرسة الوحدة العربية الابتدائية.

وتابعت ورشة عمل عن «مبادرة التحول الرقمي» والتي تهدف إلى استخدام الطلاب كل الوسائل التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج رقمية بهدف معرفة الإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الوطن بالفعل.

وأكدت على أهمية الاهتمام بتفعيل المبادرة وتنفيذها في جميع الإدارات التعليمية بالقاهرة لتخريج جيل علماء المستقبل.

كما تابعت ورشة عمل لمجموعة من الماكيتات المصغرة للعاصمة الإدارية الجديدة والجمهورية الجديدة مشجعة لأبنائنا الطلبة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم حتى يكونوا علماء الغد.