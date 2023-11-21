تفاصيل شخصية حورية فرغلي في فيلم «ديجافو».. أحداث شيقة

تعيش الفنانة حورية فرغلي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ تعاقدت على بطولة عدد من الأفلام، منها «ديجافو»، والذي من المُقرر تصويره في شهر ديسمبر المقبل.

وكشف المخرج عيد العربي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن طبيعة الشخصية التي تُجسدها حورية فرغلي، داخل الفيلم، موضحًا أنها ستطل على جمهورها بشخصية جديدة تمامًا، إذ ستؤدي دور مريضة، تعاني من مرض الديجافو، وستعاني من تهيآت صعبة، وتواجه العديد من الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

وكانت الفنانة حورية فرغلي، حمست جمهورها، لتجربتها السينمائية الجديدة «ديجافو»، قائلة في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «طالعة النهاردة مخصوص علشان أقولكم خبر، أحلى خبر، بقالي كتير ماتبسطش زي النهارده، الحمدلله أنا لسه ماضية فيلم اسمه (ديجافو) مع المخرج عيد العربي، والمنتج أيمن فهمي، ودول إسكندرانية بلدياتي».

حورية فرغلي تقف على خشبة المسرح قريبًا

وفي سياق آخر، تخوض الفنانة حورية فرغلي تجربة مسرحية جديدة خلال الفترة القليلة المُقبلة، بالتعاون مع مجموعة من الأطفال، حيث لم تفصح عن تفاصيل المشروع المسرحي الجديد حتى الآن.