عاجل.. تخفيض سعر السكر وإتاحته للمواطنين في هذه الأماكن

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة إجراءات لزيادة ضخّ السكر في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، مع إقرار تخفيض أسعار السكر في السلاسل التجارية الخاصة، وإتاحته أمام المواطنين باستمرار.

أسعار السكر

ومن بين آخر إجراء اتخذته وزارة التموين بشأن أسعار السكر وضمان توافره في الأسواق، الإعلان عن ممارسة لتوريد 100 ألف طن سكر لضخها في الأسواق المحلية، عبارة عن توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام (أي منشأ)، و50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر، معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار طرح السكر بسعر مخفض للمواطنين دون تحريكه أو زيادة السعر عن 27 جنيها، تطبيقا لمبادرة الحكومة تخفيض الأسعار والتي تستمر لمدة 6 أشهر، والتي بدأت في 14 أكتوبر الماضي وتستمر حتى منتصف أبريل 2024.

سعر السكر على بطاقة التموين

ويستقر سعر السكر في التموين لحاملي البطاقات التموينية المستحقين للدعم عند 12.60 جنيه، وهو السعر المدعم من الحكومة للمواطنين المستفيدين من الدعم التمويني.