ما هي الشروط الواجب توافرها في الوحدة السكنية قبل شرائها ضمن التمويل العقاري؟

عدد من الشروط التي يجب توافرها في الشقة التي يرغب الشخص المُتقدم للحصول على مبادرة التمويل العقاري الجديد، ومن بين هذه الشروط أن تكون مسجلة في الشهر العقاري وكاملة التشطيب.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط الخاصة بالشقة وهي كالآتي:

1- أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب.

2- أن تكون الوحدة السكنية بغرض السكن وليس شقق سياحية.

3- أن تكون الوحدة السكنية مُسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.

4- أن يكون العقار له رخصة بناء.

وهناك عدد من الشروط الفنية التي يجب توافرها:

1- أن يكون سعر الفائدة 3% ومدة تقسيط 30 سنة.

2- الحد الأقصى لسعر الشقة بالنسبة لفئة محدود الدخل تحدد وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

3- الحد الأقصى لسعر الشقة الشقة بالنسبة لفئة متوسط الدخل هو 400.000.1.

4- يتم دفع 10% كحد أقصى من سعر الشقة وديعة صيانة.

5- يتم دفع مصاريف إدارية 5% لشقق محدود الدخل و1% لشقق متوسط الدخل.

6- حال التأخر عن سداد القسط يُضاف فائدة 2% على القسط فوائد تأخير.