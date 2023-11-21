النائب عبد المنعم إمام: من يزايدون على مصر لم نر منهم شهيدا واحدا

أكد عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس النواب، رفض المخططات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني قسريا من غزة، ومحاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية.

16 طلب إحاطة

وذكر «إمام»، خلال عرض طلب إحاطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة محاولات التهجير القسري للفلسطينين من غزة إلى سيناء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مصر في رباط إلى يوم الدين، وأقول لهم «لن تفرقونا ونحن نتوحد، خاصة في وقت الأخطار».

محاولات التهجير القسري

وأكد «إمام» رفض محاولات إسرائيل لدفع أهل غزة إلى النزوح أو التهجير القسري تحت القصف، والحرب والعدوان الوحشي التي تشنه قوات الاحتلال على غزة.

وقال رئيس «برلمانية العدل»، إن من يزايدون على مصر لم نر منهم شهيدا واحدا، وأتمنى أن تنتهز الحكومة هذا الموقف الذي يقف فيه الشعب خلف قيادته، وأن تكون الحكومة على قدر المسؤولية لذا نريد معرفة اجراءات الحكومة لمواجهة مخططات التهجير للشعب الفلسطيني إلى سيناء.