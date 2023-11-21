«برلمانية النور»: نقف خلف القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، «إننا جميعا نقف خلف القيادة السياسية في موقفها التاريخي تجاه القضبة الفلسطينية، ورفض الانتهاكات التى تتم من قبل الكيان الصهيوني تجاه الشعب الشعب الفلسطينس الأعزل».

تفاصيل الجلسة العامة

وذكر «خير الله»، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الإجراءات الحكومية لمنع تهجير الفلسطينيين من غزة بحصور رئيس الوزراء، أن كارثة التهجير هي جريمة حرب متكاملة الأركان بل إعلان الخراب، وطالب رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي باتخاذ أعلى الخطوات والتدابير لمواجهة هذا الأمر.

وأضاف «ليس لها من دون الله كاشفة، وهذا هو شأن الكيان الصهيوني المحتل في كل زمن، لم تجتمع قوي الشر في المشرق أو المغرب إلا لدعم الكيان الإسرائيلي».

دعم الشعب الفلسطيني

وشدد النائب أحمد خير الله، على أن للشعب الفلسطيني حق المقاومة، معلنا دعم القيادة السياسية من قبل نواب الشعب والمصريين جميعا.

ووجه ممثل حزب النور بمجلس النواب رسالة تحذير للكيان الصهيوني، قائلا: «الشعب المصري جميعا يرفض أي تهجير ونحن في ظهر بلدنا».