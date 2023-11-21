رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«برلمانية النور»: نقف خلف القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية

كتب:

ولاء نعمه الله ومحمد يوسف
12:42 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
  النائب أحمد خليل خيرالله

  النائب أحمد خليل خيرالله

قال النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، «إننا جميعا نقف خلف  القيادة السياسية في موقفها التاريخي تجاه القضبة الفلسطينية، ورفض الانتهاكات التى تتم من قبل الكيان الصهيوني تجاه الشعب الشعب الفلسطينس الأعزل». 

تفاصيل الجلسة العامة

وذكر «خير الله»، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الإجراءات الحكومية لمنع تهجير الفلسطينيين من غزة بحصور رئيس الوزراء، أن كارثة التهجير هي جريمة حرب متكاملة الأركان بل إعلان الخراب، وطالب رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي  باتخاذ أعلى الخطوات والتدابير لمواجهة هذا الأمر.

وأضاف «ليس لها من دون الله كاشفة، وهذا هو شأن الكيان الصهيوني المحتل في كل زمن، لم تجتمع قوي الشر في المشرق أو المغرب إلا لدعم الكيان الإسرائيلي».

 دعم الشعب الفلسطيني

وشدد النائب أحمد خير الله، على أن للشعب الفلسطيني حق المقاومة، معلنا دعم القيادة السياسية من قبل نواب الشعب والمصريين جميعا.

ووجه ممثل حزب النور بمجلس النواب رسالة تحذير للكيان الصهيوني، قائلا: «الشعب المصري جميعا يرفض أي تهجير ونحن في  ظهر بلدنا».

اقرأ المزيد:

رئيس مجلس النواب: لدينا 4 مرشحين أقوياء في انتخابات الرئاسة.. والتصويت واجب وطني

توافد أعضاء «النواب» استعدادا لجلسة رئيس مجلس الوزراء

مصطفى بكري: مجلس النواب يناقش 16 طلب إحاطة بشأن تداعيات غزة

بعد موافقة مجلس النواب.. متى يُطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل
بقلم ولاء نعمه الله ومحمد يوسف