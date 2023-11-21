طرح البوستر التشويقى لفيلم «درويلة» قبل عرضه في السينمات (صورة)

طرح صُناع فيلم «درويلة» البوستر التشويقى للعمل، فى بداية للحملة الترويجية له على حساباتهم الرسمية لمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة مصحوباً بتعليق: «قريبًا».

ولم يظهر أي من نجوم الفيلم على البوستر، حيث يغلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتون العضلات من الخلف، وتظهر إمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

طرح فيلم «درويلة» قريبا

وكشف القائمون على هذا العمل بأن تم طرح هذا البوستر التشويقى داخل العديد من صالات وقاعات دور العرض السينمائى المختلفة، خلال الأيام الماضية تمهيداً لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

يذكر أن أسرة عمل فيلم «درويلة» انتهوا خلال الفترة الماضية من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل ورفع كلاك الفركش، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بحضور معظم أبطاله وعلى رأسهم النجم محمود عبد المغني وأيتن عامر وحسني شتا ومسلم وآخرين.

ويضم فيلم «درويلة» نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني، وأيتن عامر، ومحمد علي رزق، وحسني شتا، وإبرام سمير، ومسلم، ولبنى ونس، ونهال نور وآخرين، وإخراج معوض إسماعيل.