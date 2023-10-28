انتهاء تصوير فيلم «درويلة» بمشاركة عدد كبير من النجوم

تواصل أسرة فيلم «درويلة»، اليوم، تصوير عدد من المشاهد الرئيسية المتبقية للديكور الخارجي في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم العمل.

درويلة من إخراج معوض إسماعيل

وأكد المخرج معوض إسماعيل، في بيان صحفي، أن اليوم آخر يوم تصوير لأسرة فيلم «درويلة»، ورفع شعار الفركش بعد أن انتهى من تصوير كل المشاهد الداخلية والخارجية للأحداث، ليدخل بعدها مرحلة جديدة من مراحل المونتاچ والمكساچ للبدء في تجهيزه للعرض خلال فترة وجيزة.

وقال معوض إنه يراهن على نجاح فيلم «درويلة» حين عرضه، حيث تتمحور أحداثه في إطار من الغموض والأكشن، مضيفاً أنه يُعد من التجارب الجديدة لأكثر من جانب، منها توحد واتفاق نجوم هذه الحبكة الفنية بحسهم الفني بكل صدق اتجاه السيناريو والحوار، لافتاً أيضًا، إلى استخدام أحدث تقنيات التصوير والمعدات لهذا العمل ليظهر بصورة مختلفة عما سبق عرضه من قبل، على أن سيشاهده الجمهور على الشاشة الفضية لأول مرة بهذا الإطار وغيرها.

درويلة من بطولة أيتن عامر

وأردف معوض حديثه: بأن نجوم هذا العمل يظهرون بشكل جديد ومختلف، لافتاً، بأن يوجد العديد من المفاجآت داخل سرد هذه الحدوته حين عرضها.

وجدير بالذكر بأن فيلم «درويلة» يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وقصة وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.