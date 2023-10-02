«الإفتاء»: كفالة اليتيم لها فضل عظيم ومن صور إكرامهم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن كفالة اليتيم من صور إكرامهم، لأنّها من أجل الأعمال وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث ورد القرآن برعايته والقيام له بمصالحه والتحذير من إيذائه وإهماله في أكثر من 20 موضعًا.

وأخبر النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أن القائم بكفالة اليتيم في المقام الأسمى والمحل الأرفع الذي هو غاية كل مسلم محبٍّ لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: رفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؛ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كَافِلُ الْيَتِيمِ، له أو لِغَيْرِهِ، أنا وهو كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّةِ» وأشار مالكٌ بالسبَّابَة والوُسْطَى.

فضل كفالة اليتيم

وأشارت الإفتاء إلى أنه يجوز أن تكون كفالة اليتيم من أموال الزكاة إذا كان من أحد أصناف الزكاة الثمانية، ويُعطى من الزكاة حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال والاستغناء عن غيره والاكتساب بنفسه، ويجوز أيضًا أن تكون مِن التبرعات والصدقات؛ لأنها أوسع من الزكاة، أما الصدقة الجارية فتكون فيما يستمر نفعُه وتبقى عينُه.