إمام مسجد الحسين: كفالة اليتيم توصلنا إلى مجاورة النبي في الجنة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن كفالة اليتيم توصل من يقوم بها إلى أن يكون مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، في الجنة، لافتا إلى أن الصحابة سألوا أحدا عن الجنة، فقال «فيها رسول الله»، وكأن الجنة لا تطيب في نظره إلا بالقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الجائزة الكبرى.. مجاورة النبي في الجنة

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طمأننا إن من يكفل اليتيم سيكون قريب منه في الجنة، وكذلك سيدنا النبي علمنا إن علاج قسوة القلب يكون بالمسح على رأس اليتيم، يبقى لو نفسك تحقق حاجة امسح على رأس يتيم وارعاه.

أهمية كفالة اليتيم

واستكمل: «لو عاوز رزق وفلوس وتكون منصور فى دينتك، وتكون فى حفظ ورعاية الله، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا على الحل، وهو نصرة اليتيم والفقراء».