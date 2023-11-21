تحرير 73 محضرا ومخالفة تموينية في حملة تفتيشية بالأقصر

شنت مديرية تموين الأقصر، حملات تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور على المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز البلدي والأوزان القانونية والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية بالمعارض والمبادرات وبيعها بالأسعار المخفضة على مستوى المحافظة، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية والفواتير والاعلان عن الأسعار تنفيذا للتوجيهات الوزارية المنظمة.

تحرير 73 محضرا

وأسفرت الحملات عن تحرير 73 محضرا ومخالفة تموينية في مجال الأسواق والمواد البترولية جرى تحرير 56 محضرا تموينيا عبارة عن عدم إعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، عدم وجود فواتير، بيع أزيد من السعر، إذ جاءت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات، عبارة عن 265 علبة سجائر أزيد من السعر وبدون فواتير، 90 باكو معسل منتهي الصلاحية.

17 مخالفة تموينية

وفي مجال المخابز، جرى تحرير 17 مخالفة تموينية، عبارة عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود ميزان، عدم وجود قائمة تشغيل، تصرف المخابز في الدقيق، عدم نظافة مخبز، عدم وجود سجلات.