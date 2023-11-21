تحليق 60 رحلة بالون طائر تقل 1400 سائح في سماء الأقصر

شهدت محافظة الأقصر استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الثلاثاء، بعد توقف يوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وفقا لأحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر.

60 رحلة بالون طائر تقل 1400 سائح

وأوضح الطيب، أن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا سياحيا تزامنا مع الموسم الشتوي السياحي، إذ حلقت اليوم 60 رحلة بالون طائر تقل على متنها 1400 سائح من مختلف الجنسيات، بعد تحسن الظروف الجوية.

فرص عمل جديدة

وتابع أن الرواج السياحي ألقى بظلاله على نسبة الإشغال، والذي بدوره وفر فرص عمل جديدة لشباب المحافظة، إذ يعمل أكثر من ألفي شخص في حوالي 19 شركة بالون طائر، بشكل مباشر وغير مباشر، ما بين طيارين ومندوبين وعمال ومهندسين ومرشدين سياحيين وغيرهم.

المركز الثالث عالميا

وأكد المصدر، أن بالون الأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، لما تمتلكه الأقصر من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.