نصائح «طوارئ الإسماعيلية» لتفادي الحوادث أثناء الأمطار.. منها مسافة الأمان

وجهت الشبكة الوطنية للطوارئ في محافظة الإسماعيلية ومدن القناة عدة نصائح للمواطنين، لتفادي الحوادث الناجمة عن الأمطار بالتزامن مع موجة من الطقس السيئ تتعرض لها المحافظة.

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، إنه لتجنب الحوادث الناجمة بسبب الأمطار يرجى السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة والتحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

مسافة الأمان

واضاف البيان «لابد من الاعتماد علي تشغيل المسّاحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارة وسيارات الآخرين، خلال الأمطار بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التى أمامك على الأقل».

تفادي الضغط الشديد على الفرامل

كما نصحت الشبكة الوطنية للطوارئ بضرورة تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا، واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، كما طالبت عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.