«الأرصاد»: أجواء مائلة للبرودة نهارا وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

أكدت الأرصاد الجوية، استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، وذلك خلال ساعات النهار، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة صباحا ومعتدلة فى فترات الظهيرة، ومع بداية ساعات المساء تسود اجواء باردة على كافة المدن والمحافظات.

ارتداء ملابس ثقيلة

وأشارت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى الآن على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، لذا يفضل اصطحاب جاكت حال الخروج من المنزل، وكذلك في الساعات المتأخرة من الليل، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن، فأصبح يفضل الآن ارتداء الملابس الثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

شبورة على الطرق

وأكدت هيئة الأرصاد، وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21 -11-2023

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.