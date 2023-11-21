حالة الطقس الآن بجميع المحافظات.. أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس الآن في جميع المحافظات، استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، وسط شعور بالصقيع في الصباح وأثناء الليل، إذ نصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء «الجواكت» خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل بسبب زيادة البرودة، فضلًا عن ارتداء الأطفال وكبار السن الملابس الثقيلة نسبيًا، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وبحسب توقعات حالة الطقس الآن في المحافظات، فإنّ الفرصة مهيأة اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، فيما تصل درجة الحرارة العظمى إلى 29 في جنوب سيناء.

حالة الطقس الآن بالمحافظات

يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجة الحرارة بجميع المحافظات

وتأتي درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في جميع المحافظات اليوم الثلاثاء كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

توقعات الشبورة على الطرق اليوم

وتشير حالة الطقس اليوم إلى تكون شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

خريطة وأماكن سقوط الأمطار

وتظل الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، والتي تضم الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، وسيدي براني، والعلمين، وشماس، وأم الرخم،

الطقس في الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن يشهد الطقس في الأيام المقبلة استقرارًا في الأحوال الجوية، بينما تستمر كثافة الشبورة المائية على الطرق خلال الصباح الباكر، وتنشط حركة الرياح بصورة كبيرة على العديد من المحافظات.