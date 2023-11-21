عضو بـ«النواب»: نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لأهالي غزة

قال النائب عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن أبناء سيناء أعلنوا رفضهم للتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، ويدينون الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه سكان غزة.

التدابير والإجراءات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

وأكد النائب، دعم وتأييد جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها الدول المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري، قائلا: «نؤيد ونثق في الرئيس عبد الفتاح السيسى وندعم موقف الدولة المصرية لحماية الأمن القومي المصري، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة».

مخطط تهجير أهالي غزة

وأشار إلى أن مخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء لن يحدث، مضيفا: «دماء الشهداء لن تذهب هدرا، ومصر استطاعت القضاء على الإرهاب وحاليا نشعر بالأمن والأمان».

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يحدث فى سيناء من تنمية وإعمار، قائلا: «نطالب بسرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».