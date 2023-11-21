الأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024.. وحالات رفض استلام جواز السفر

كشفت وزارة الداخلية عن الإجراءات والأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024، لإتمام إجراءات السفر، موضحة أن تكلفتها تبلغ 149 ألف جنيه، وأن سداد الرسوم يبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الاثنين 11 ديسمبر.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024 لإتمام إجراءات السفر، لأداء مناسك الحج، والتي جاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024

- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق إن وجد، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة، بدءا من 1 مارس 2024 الموافق 20 شعبان 1445.

- يتولى الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج تسليم جواز السـفر الدولي المميكن.

- صورة من إيصال سداد تكلفة الحج من كل فائز مسدد للتكاليف.

- فيش حج مميكن.

- الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومـرافقيهم ممن هـم في سن التجنيد.

- الفائزين بالقرعة مواليد 18/ 3/ 1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر، وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- صورة وأصل للاطلاع من شهـادة التحـصين بالجرعات الأساسـية المقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحات كوفيد 19 المُعتمدة دوليا في وزارة الصحة والسكان، كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

-البطاقـة الصحيـة الصادرة من وزارة الصـحة سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

- أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصـحة أو الجانب السعودي.

- تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، موضـح به الحالة الصحية للفائز بالحج، وأنه معافـي مــن الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة، وتعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

حالات رفض استلام جواز السفر

- جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

- اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي.

- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.