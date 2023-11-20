«السياحة» تعلن رسميا أسعار الحج 2024 .. تبدأ من 191 ألف جنيه

تأكيدا لإنفراد الوطن المنشور يوم 12 نوفمبر الجارى تحت عنوان، (انفراد.. أسعار الحج السياحي لهذا العام.. «البري بـ190 ألف جنيه»)، أعلنت اليوم وزارة السياحة والآثار أسعار برامج الحج السياحي لعام 1445 هجريا، والتي جاءت على النحو التالي.

أولا :برنامج الحج البري

خصصت الوزارة 6 الآف تأشيرة تم تقسيمها إلى 3 مستويات سعرية بحسب مسافة الفندق الذي يقيم به الحاج من الحرم المكي ودرجة مستواه الفندقي وهي:

- المستوى الأول: البرى تحسين سكن 4 أو 5 نجوم والذي يقيم فيه الحاج جزء من إقامته بمكة المكرمة في فنادق تبعد من 250 مترا وحتى 750 مترا عن الحرم المكي حيث بلغ سعره 191ألف جنيه.

- المستوى الثانى: بري تحسين سكن 5 نجوم، ويقيم فيه الحاج جزء من إقامته بمكة في فنادق لا تبعد أكثر من 250 مترا عن الحرم المكي وبلغ سعره 195 ألف جنيه.

- المستوى الثالث: ويقيم فيه الحجاج طوال فترة إقامتهم بمكة المكرمة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 1750 مترا وبلغ سعره 225 ألف جنيه.

ثانيا : برنامج الحج الاقتصادى طيران

خصصت الوزارة نحو 13 ألف تأشيرة وتم تقسيمه لـ3 مستويات سعرية وهي:

- المستوى الأول: اقتصادى طيران تحسين سكن 4 أو 5 نجوم، والذي يقيم فيه الحاج جزء من إقامته بمكة المكرمة في فنادق تبعد من 250 مترا وحتى 750 مترا عن الحرم المكي، وبلغ سعره 226 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

- المستوى الثاني: اقتصادى طيران تحسين سكن 5 نجوم، ويقيم فيه الحاج جزء من إقامته في مكة بفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترا عن الحرم المكي، وبلغ سعره 230 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

- المستوى الثالث: إقامة بفنادق مكة المكرمة، ويقيم فيه الحجاج طوال فترة إقامتهم بمكة المكرمة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 متر، وبلغ سعره 260 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

ثالثا: برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

خصصت الوزارة له نحو 4 الآف تأشيرة له وهو منقسم إلى مستويان:

- المستوى الأول: يسكن فيه الحجاج بفنادق صف أول مباشر على الحرم المكي وبمسافة لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترا، وبلغ سعره 450 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

- المستوى الثانى: ويسكن فيه الحجاج بفنادق صف ثاني من الحرم المكي، تبعد عن الحرم من 250 مترا وحتى 1250 مترا بتكلفة 390 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

ونوهت وزارة السياحة والآثار إلى أن أسعار الحج السياحي التي أعلنتها هى الحد الأقصى للأسعار ويسمح لشركات السياحة بالبيع بأقل منها.