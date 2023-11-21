الكشف على 300 مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة في المنوفية

واصلت مديرية الصحة والسكان بالمنوفية، فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بجميع قرى ومدن المحافظة، حيث انتقلت الفرق المتنقلة، إلى قرية صنصفط التابعة لمركز ومدينة منوف، للكشف على المواطنين، وذلك ضمن الجولات التي تنفذها مديرية الصحة، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

مبادرة 100 يوم صحة في مركز منوف

واستطاعت الحملة المتنقلة في مبادرة 100 يوم صحة، في قرية صنصفط بمركز منوف، من الكشف علي 300 مواطناً، من خلال العيادات المتنوعة، والتي تضم نخبة من الأطباء من أبناء المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة، أن الفرق المتنقلة تضم فرق طبيه متخصصه تقوم بتوقيع الكشف الطبى الشامل على جميع المواطنين، من خلال عدد من العيادات المتنقله، يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وبرعاية الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبإشراف الدكتورة الشيماء نجدى.

تكثيف أعمال المبادرة الرئاسية

وتواصل محافظة المنوفية، تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة من خلال الجهود الكبيرة في الوحدات الصحية والمستشفيات والقوفل العلاجية، حيث تم الكشف علي أعداد كبيرة كن المواطنين والاطمئنان علي حالتهم الصحية منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية.