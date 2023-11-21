«صحة المنوفية» تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي مركز قويسنا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، غدا الأربعاء، قافلة طبية مجانية شاملة لقرية بني غريان التابعة لمركز قويسنا، للكشف على أبناء القرية والقرى المجاورة، وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تنظيم القوافل العلاجية وتقديم الدعم للقرى الأولى بالرعاية.

قافلة طبية مجانية في قرية بني غريان

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، أن قافلة بني غريان تنطلق غدا الأربعاء صباحا، وتشمل كل التخصصات الطبية من جلدية ورمد وجراحة ونساء وتوليد وباطنة وأنف وأذن وأسنان وتنظيم أسرة.

وأضافت منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة المجانية يشارك فيها نخبة من أفضل الطواقم الطبية في التخصصات المختلفة، تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ المنوفية، ووفق توجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة في المنوفية.

حملات توعية للمواطنين على هامش القافلة

وأوضحت أن القافلة تنظم حملات توعية متنوعة لرفع درجة الوعي في عدد من المجالات للمواطنين من أبناء القرية والقرى المجاورة، خاصة في مجال تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن القافلة تستمر لمدة يومين وتستهدف المئات من المواطنين.