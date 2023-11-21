إنشاء 517 فصلا جديدا في مدارس المنوفية لخفض كثافة الطلاب

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جار إنشاء 32 مدرسة، بإجمالي 517 فصلا دراسيا، بنطاق الإدارات التعليمية بأرجاء المحافظة، تنوعت ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال كلي وصيانة شاملة ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية بهيئة الأبنية التعليمية لعام 2023/ 2024.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير بالمدارس ستسهم وبشكل ملحوظ في خفض الكثافات داخل الفصول، والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس لتحسين مناخ التعليم وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

إنشاء مدراس جديدة في المنوفية

يأتي هذا في ضوء إهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كونها أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، وانطلاقا من الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء عديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية.

وكلف محافظ المنوفية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بالمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمدارس والإلتزام بالجداول الزمنية لخطة التنفيذ تمهيدا لدخولها الخدمة التعليمية ، مع عرض تقرير دوري بالموقف أول بأول ومعوقات الأعمال لإتخاذ اللازم في هذا الشأن، مؤكداً على الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

الخطة الاستثمارية لإنشاء المدراس في المنوفية

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بالمحافظة بلغ 2مليار و198مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية ، ومديرية التربية والتعليم ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي، لافتاً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم بكافة عناصره ، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

وأوضح، أن جملة الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بالمحافظة بلغ 3 مليارات و667 مليون جنيه، خلال الفترة من 2014 حتى 2023، وتنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي ، لافتاً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم بكافة عناصره، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.