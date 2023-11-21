«الحرية المصري»: نثق بالرئيس السيسي وحكمته في الحفاظ على الأمن القومي

ثمن حزب الحرية المصري، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي عقدت من أجل دراسة ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات القسري للفلسطينيين من غزة، خاصة مع تصاعد الازمة وسط صمت كبير من المجتمع الدولي الذي يشاهد قتل الأطفال دون أن يسعى لوقف هذه الجرائم بحق المدنيين.

وقال الحزب في بيانه، إن مساعي مصر نحو الوصول إلى هدنة، يؤكد على التحركات الحكومية الواسعة للوصول إلى حل لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء، فالرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بجميع اللغات وذكر في كلماته عن الازمة جميع الواجبات والمسئوليات من المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو ما يسعى جاهدا لتحقيقه في إقامة دولة فلسطين وحل الدولتين لإنهاء هذا الصراع وحقن دماء الأبرياء.

الحرية المصري: نثق في الرئيس السيسي في الحفاظ على أمن مصر

وتابع، «أننا نثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي قدرته وحكمته لإدارة الازمة والحفاظ على أمن مصر القومي، ونعلم جيدا ان قيادات مصر وحكومتها ان تفرط او تتهاون في حبة من رمل مصر، وحلم النزوح الذي تعيش فيه إسرائيل يتأكد لهم أنه كابوس ولن نقبل هذا المخطط مطلقا، فوصف الرئيس بالصحف الاجنبية بإنه يقف أمام مخطط النزوح يؤكد حجم التحديات والضغوط الواقعة على الرئيس وصموده أمام هذه الضغط بأكملها».

الحرية المصري: مصر تعلم دورها

وأضاف الحزب، أن مصر تعلم أن دورها ليس حل الأزمة فقط على المستوى الدولي، ولكن السعي الدائم لإدخال المساعدات خاصة بعد تتفاقم الأوضاع هناك، وأننا لن نتخلى عن دورنا تجاه اشقائنا ابدا وسنظل ندعمهم ونطالب بمعاقبة الجيش الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم تجاه الأطفال والنساء والشيوخ.